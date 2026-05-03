Siirt'te kutlama konvoyunda kaza: Bir öğrenci yaralandı

3/05/2026, Pazar
IHA
Kutlama konvoyunda otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.
Siirt’te Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyu sırasında bir öğrenciye otomobil çarptı. Beykent Caddesi’nde yaşanan kazada, Yurt Lig müsabakaları için ilçede bulunan öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan Beykent Caddesi’nde Amed Sportif Faaliyetler’in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Siirt
#Kurtalan
#Amedspor
