Sıkışıp kaldık herkes öldü

Başarılı operasyonlarla dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere elebaşları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK’nın psikolojisi bozuldu. Örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin 21 Temmuz’da Bingöl Yedisu kırsalında öldürdüğü mavi listedeki sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu “Mizgin Şevin Sipan” kod adlı Hülya Kül ile “Amargi Serhat” kod adlı Bahar Uçak’ın günlükleri ele geçirildi.

Bahar Uçak

TEK YAPTIĞIMIZ KAÇMAK

Bingöl’e 2017’de geldiklerini yazan PKK’lı Kül yaşadığı korku ve karamsarlığı günlüğüne not etmiş: “Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz. Çevremdeki herkes öldü. Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak. Güvenlik güçleri her fırsatı operasyona dönüştürmeye çalışıyor. Hem karadan, hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık. Operasyonlardan kurtulan arkadaş olmadığı için nasıl öldüklerini de anlayamıyoruz. Zaten patlama seslerini uzaktan duyuyoruz. Telsizden de sesleri çıkmaz oldu. 22 yıldır örgütteyim, hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım.”

HAREKET EDEMİYORUZ

Terörist Bahar Uçak da günlüğüne 2017’de Irak’tan 5 arkadaşıyla Bingöl’e gelmek için yola çıktıklarını yazmış. Köylere girmeden etrafından dolaştıklarını, çünkü halkın kendilerini ihbar ettiğini kaydeden Uçak, şunları not etmiş: “Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı iki yıl içinde öldü. Aynı gruptaki arkadaşım ‘Mordem Kanireş’ kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti. Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı.”