Silah ve mühimmat taşımalarına sıkı denetim

Düzenlemenin, hem ulusal hem de uluslararası güvenlik çerçevesinde denetimi artırmayı hedeflediği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre, kontrol listesine tabi ürünlerin Türkiye üzerinden transit geçişi ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracı için Ticaret Bakanlığından uygunluk yazısı alınması zorunlu olacak. Bakanlık, başvuruları değerlendirirken ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alacak. Karar yalnızca listede yer alan ürünlerle sınırlı kalmayacak. Buna göre, listede bulunmasa dahi bazı durumlarda ürünler denetime tabi tutulacak. Bu kapsamda; askeri amaçla kullanılabileceğine dair şüphe bulunması, kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda risk değerlendirmesi yapılması, ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit edebilecek bulguların ortaya çıkması ile insan hakları ihlalleri ya da uluslararası ilişkiler açısından risk oluşturabilecek durumlar denetim gerekçesi sayılacak. Bakanlık tarafından uygunluk verilen sevkiyatlar gümrük idarelerine bildirilecek ve işlemler bu doğrultuda yürütülecek. Gerekli görülmesi halinde verilen izinler iptal edilebilecek. Kararın uygulanmasına ilişkin tüm tedbirleri alma yetkisi ise Ticaret Bakanlığına verildi.