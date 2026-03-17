Yunanistan ile İngiltere arasında 'İHA savunma' görüşmesi

18:1617/03/2026, Salı
John Healey - Nikos Dendias
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İngiliz mevkidaşı John Healey ile İngiltere’de bir araya geldi. İki Bakan, özellikle Yunanistan’ın 2030 silahlanma hedefleri çerçevesinde insansız hava araçları (İHA) savunma sistemleri kullanımı ve inovasyon konusunda iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dendias’ın İngiltere ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz, İran, Orta Doğu, Lübnan ve Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İngiltere ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesini de ele alan
Yunanistan, Hürmüz'e gemi yollayacak mı?

Dendias, görüşmenin ardından bir gazetecinin, Hürmüz Boğazı’na Yunanistan’ın gemi gönderme ihtimali olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Bölgedeki durum şu an öyle ki böylesi bir olasılığın olduğunu hiç sanmıyorum." yanıtını verdi.



