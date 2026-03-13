Rusya: ABD ile İsrail'in saldırganlığı Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasına yol açtı

"Rusya ve Çin, kararda bölgedeki gerginliğin nedenlerinden bahsedilmediği için çekimser kaldı. İran, kendi başına ve kötü niyetle komşu ülkelerdeki hedeflere saldırmaya başlamış gibi görünüyor. Moskova, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığının Orta Doğu'daki krize neden olduğunu defalarca vurguladı. Bu kararın onaylanmasından son derece memnun değiliz."