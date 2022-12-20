Silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında kundaklama iddiası

CHP'li Yarkadaş İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı: İmamoğlu CHP'li siyasetçiye 6'lı masayı ben yönetiyorum demiş!

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yarkadaş 'İmamoğlu bir ay önce İBB'de birlikte çalışmak istediği arkadaşlara, 'Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyorum' diyordu. İmamoğlu bu iddiasını öyle bir hale getirmişti ki İstanbul'da bir ilçede uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan bir CHP'li siyasetçi İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok erken değil mi?' dediğinde 'Abi küçük düşünmeyin. Ben 6'lı masayı yönetiyorum. Siz hala küçük düşünüyorsunuz' diyordu' ifadelerini kullandı.