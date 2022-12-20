Gündem Silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında kundaklama iddiası
SAKARYA

Silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında kundaklama iddiası

Adapazarı'nda silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında camların taşlanarak kırılmasının ardından bu sefer de yangın çıktı. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında kundaklama iddiası
Kundaklandığı öne sürülen mekana itfaiye ekipleri müdahale etti.

17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.

Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
FOTOĞRAF 9
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17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.
Title
Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Title
Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı.
Title
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.
Title
Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü.
Title
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.
Title
Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
Adapazarı'nda silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında camların taşlanarak kırılmasının ardından bu sefer de yangın çıktı. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.


Taşlarla camlarıkırılıp kundaklandı

Taşlarla camları
kırılıp kundaklandı

​Silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.
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