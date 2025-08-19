Yeni Şafak
Şile sahilinde roket başlığı olduğu değerlendirilen cisim bulundu

17:4819/08/2025, Salı
DHA
Kıyıya vuran roket başlığı şüphesi Sahil Güvenliği harekete geçirdi.
Şile’nin Balibey sahilinde kıyıya vurmuş halde roket başlığı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Balibey sahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şile Balibey Mahallesi Kırandere Plajı yakınlarında roket başlığı olduğu değerlendirilen cisim görüldüğüne dair yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınarak çalışma başlatıldı.



