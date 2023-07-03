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Şile'de Bayram Coşkusu Vali Davut Gül'ün Ziyaretiyle Taçlandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile’ye gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya geldi. Bu özel bayram gününde Şile'deki halkla bayramlaşarak sohbet eden Vali Davut Gül'e, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

Haber Merkezi
15:49 . 3/07/2023 Pazartesi
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Şile'de Bayram Coşkusu Vali Davut Gül'ün Ziyaretiyle Taçlandı

Şile'de Bayram Coşkusu Vali Davut Gül'ün Ziyaretiyle Taçlandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Şile’de Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

İstanbul Valisi Davut Gül Şile’ye yaptığı bayram ziyaretinde Şile Kent Meydanı ve Üsküdar Caddesi'ndeki esnaflarla ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Ayrıca, Şile Limanı'nda bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve Şile Belediyesi Balık Satış Üniteleri'ni de ziyaret eden Vali Gül, Şile'deki balıkçıların ve balıkçı esnafının bayramını kutladı.

Vali Gül, “Şile’yi yakından takip ediyoruz”

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Davut Gül, Şile’nin İstanbul için önemine dikkat çekerek, “Bugün bu ziyaretlerle bayramın tüm manevi sıcaklığını hissettim. Bu şekilde karşılanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum. Bu ilçenin öneminin farkındayım ve yapılan tüm çalışmaları da yakından takip etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Başkan İlhan Ocaklı: “Sayın Valimize, Ziyaretleri Adına Teşekkürlerimi İletiyorum”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise yaptığı konuşmada İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’ü ağırlamaktan ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Ocaklı, “Bu anlamlı bayram gününde ilçemizde bizimle birlikte olan Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bayramın coşkusunu ve yaz sezonunun heyecanını bizimle paylaşan Valimize tekrar teşekkür ederiz” dedi.

Vali Gül, Devlet Hastanesi ve Şehitlik Ziyaretlerinde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül’ün ziyareti Şile Belediye Başkanlığı’nda devam etti. Burada İstanbul Valisi Davut Gül'e, Şile'deki projeler ve ilçedeki gelişmeler hakkında bilgi sunuldu. Vali Gül'ün ziyaret programı, Şile Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yatan hastaları ziyaret etmesi ve Şehit Levent Birben'in babası Arif Birben ve ailesini ziyaret etmesiyle sona erdi.



#şile
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#ziyaret
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