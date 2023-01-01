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Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var; "Atma Çocim"

Şile Belediyesi, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde doğayı temiz tutma kararlığını ve sorumluluğunu bir kez daha göstererek, Ağva Kilimli Mesire Alanı'nda anlamlı bir çevre temizliği etkinliğine daha imza attı. Şile Belediyesi'nin liderliğinde gerçekleşen çevre temizliği etkinliği çevre gönüllülerini bir araya getirdi.

Haber Merkezi
14:54 . 16/09/2023 Cumartesi
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Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var; "Atma Çocim"

Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var; "Atma Çocim"

Çevre Gönüllüleri İş Başında

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Ağva Kilimli Mesire Alanı, temizlik kahramanlarına ev sahipliği yaptı. İlçenin dört bir yanından gelen çevre gönüllülerine, bölgeyi ziyarete gelen misafirlerin yanı sıra öğrenciler ve Şileler de katıldı. Vatandaşlar, ellerine giydikleri eldivenler ile, mesire alanındaki çöpleri topladı. Etkinlikte Şile’nin Manav aksanıyla söylenen "Atma Çocim" slogana dönüşerek, anlamlı bir mesaja imza atıldı. Şile'nin karakteristik aksanıyla vurgulanan bu çağrı, geleceğe temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma sözü olarak hafızalara kazındı.

Atma Çoçim!

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlikte katılımcılara seslenerek, "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Bugün burada toplanarak bu sorumluluğumuzu bir kez daha gösterdik. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Ocaklı ayrıca, “Doğayı korumak bizim sadece görevimiz değil, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bir borçtur. ‘Atma Çocim’ bu etkinliğimizin en anlamlı mesajı oldu. Ninelerimizin söylediği bu mesaj ile hep birlikte çalışarak çevremizi ve dünyamızı temiz tutma sözü veriyoruz. Atma Çocim" çağrısı, sadece Şile'de değil, tüm Türkiye’de yankılanmalı ve çevreye olan duyarlılığımızı artırmalı. Şile olarak çevreye olan bağlılığımızı bugün bir kez daha gösteriyoruz ve bu çaba sürecek” diye konuştu.


#şile
#temizlik
#doğa
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