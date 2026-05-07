Silivri’de feci kaza: Bariyere çarpan TIR’ın şoförü öldü

22:477/05/2026, Perşembe
DHA
TIR bariyere çarptı, şoför olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Silivri’de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü Ersin Engin, aracın bariyere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gümüşyaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Engin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki TIR, bariyere çarptı. Kazada şoför Ersin Engin (33) hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförü Ersin Engin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Ersin Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Engin'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



