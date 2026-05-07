Kitaplarla değişen bir gelecek: Sıfır atık nesli

Ümraniye Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından hazırlanan “Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti” öğrencilere tanıtılarak dağıtıldı.
İnkılap İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda, çocuklara; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem gibi önemli konuları içeren kitaplar ile boyama kitabından oluşan setler hediye edildi.
Yaklaşık 10 yıldır sürdürülen ve milyonlarca çocuğa ulaşan proje kapsamında, miniklerin çevre bilincini artırmaya yönelik nitelikli yayınlar sunuluyor.
Toplam 5 kitaptan oluşan eğitim seti, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlikte verilen çevre bilinci eğitimiyle çocukların sıfır atık, geri dönüşüm ve çevreyi koruma konularında farkındalık kazanması hedefleniyor.