Kitaplarla değişen bir gelecek: Sıfır atık nesli

10:31 7/05/2026, Perşembe
Toplam 5 kitaptan oluşan eğitim seti, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından hazırlanan “Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti” öğrencilerle buluşturuldu.

İnkılap İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda, çocuklara; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem gibi önemli konuları içeren kitaplar ile boyama kitabından oluşan setler hediye edildi.

Yaklaşık 10 yıldır sürdürülen ve milyonlarca çocuğa ulaşan proje kapsamında, miniklerin çevre bilincini artırmaya yönelik nitelikli yayınlar sunuluyor.

Toplam 5 kitaptan oluşan eğitim seti, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlikte verilen çevre bilinci eğitimiyle çocukların sıfır atık, geri dönüşüm ve çevreyi koruma konularında farkındalık kazanması hedefleniyor.


