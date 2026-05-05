Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye'de giyim üretim teknolojisi kurslarıyla ücretsiz mesleki eğitim imkanı

Ümraniye'de giyim üretim teknolojisi kurslarıyla ücretsiz mesleki eğitim imkanı

23:445/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.
Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Ümraniye, Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarla vatandaşlara ücretsiz mesleki eğitim imkânı sunmaya devam ediyor. İlçe genelinde 9 farklı merkezde yürütülen eğitimler, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceri kazandırmayı hedefliyor.

Giyim Üretim Teknolojisi Sertifika Programı kapsamında kursiyerler; tekstil ve giyim üretiminde kullanılan malzemelerin tanıtımı, temel dikiş teknikleri, dikiş makinelerinin kullanımı, kalıp hazırlama, kesim ve prova işlemleri gibi üretim süreçlerinin temel aşamalarını öğreniyor.
Eğitimlerde ayrıca overlok ve düz dikiş uygulamaları, ütüleme teknikleri, giysi montajı, bitirme işlemleri, üretim hatalarının tespiti ve kalite kontrol süreçleri de detaylı şekilde ele alınıyor.

Ekim Ayında Başlayan Eğitimler Haziran’a Kadar Devam Ediyor

Giyim üretimi ve moda alanına ilgi duyan, mesleki kariyer hedefleyen veya evde üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar kurslara katılabiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan kurs, haziran ayı sonuna kadar devam etmektedir. Yaz döneminde ise kısa süreli atölye (workshop) programlarıyla eğitimler destekleniyor. Tüm eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütülüyor.

MEB Onaylı Sertifika İmkânı

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. İleri seviye eğitim programlarında ise katılım belgesi veriliyor. Katılımcılar, edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde ev tekstili, konfeksiyon ve moda tasarımı alanlarında istihdam imkânı bulabiliyor.

Dönem Sonunda Sergi Etkinliği Düzenleniyor

Dönem sonunda kursiyerlerin ürettiği çalışmaların yer aldığı bir sergi ve tanıtım etkinliği düzenlenmesi planlanmakta olup bu etkinlik, kurs sürecinde elde edilen kazanımların sergilenmesine olanak sağlanıyor.

Kayıt ve Başvuru Bilgileri

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan umraniye.bel.tr üzerinden ön kayıt formunu doldurarak başvuru yapabiliyor. Ayrıca belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular takip edilerek güncel kayıt bilgilerine ulaşılabiliyor.

Ümraniye Belediyesi, sunduğu ücretsiz mesleki eğitimlerle kadınların ve tüm vatandaşların üretim hayatına katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

#Ümraniye Belediyesi
#Kadın
#Eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Riskli yapılar için devlet desteği: İstanbul Yarısı Bizden kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor? Yarısı Bizden 875 bin TL hibe ve kredi detayları 2026