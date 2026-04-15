Ümraniye'de akıl ve zekâ oyunları festivali coşkuyla tamamlandı

Gün boyu süren turnuvalarda öğrenciler; Abluka, Pentago, Mangala, Kulami, Motif ve Küre gibi akıl ve zekâ oyunlarında yeteneklerini sergiledi. 36 hakemin görev aldığı festivalde, 126 farklı müsabaka alanında eş zamanlı karşılaşmalar düzenlendi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvalarda öğrenciler yalnızca kazanmak için değil, stratejik düşünme, sabır ve odaklanma becerilerini ortaya koymak için de mücadele etti. Organizasyon boyunca centilmenlik ön planda tutulurken, öğrencilerin yüksek performansı dikkat çekti.

Festival kapsamında ayrıca “Dede / Nine ve Torunlar Yarışıyor” etkinliği ile kuşaklar arası bağları güçlendiren anlamlı anlar yaşandı. Mangala oyunu etrafında gerçekleşen bu özel etkinlik, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tüm katılımcıların kendi gözünde birer şampiyon olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin akıl ve zekâ oyunlarına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların telefon ve bilgisayar yerine bu tür faydalı etkinliklere yönelmesinin önemine dikkat çeken Başkan Yıldırım, festivalde dereceye giren öğrencilerin ilerleyen süreçte İstanbul ve Türkiye şampiyonalarında Ümraniye’yi temsil edeceğini ifade etti.