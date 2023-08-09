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Silo kazası: Statik elektrikle bile patlar

Kocaeli Derince’deki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosunda yaşanan patlamayla Türkiye’nin gündemine oturan “buğday tozu sıkışması” merak ediliyor. Türkiye buğday tozu sıkışmasını araştırıken, İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, Yeni Şafak’a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Patlamada yaralanan 6 kişi taburcu oldu.

Patlamada yaralanan 6 kişi taburcu oldu.

Buğday, yulaf ve arpa tozlarının kapalı alanda, havada asılı ve yüksek seviyede olmasının patlamaya zemin hazırladığını kaydeden Günay, “Patlamaya küçük bir kıvılcım bile sebep olabilir. Tahıl tozu patlaması için kapalı alanda yüksek miktarda oksijen ve ateşleme kaynağı yetiyor” dedi.


KIYAFET VE AYDINLATMA RİSKLİ

Bu gibi yerlerde bakır levhalarla topraklama yapıldığını anlatan Günay, “Görevli personelin kıyafetleri antistatik, aydınlatma sistemleri exproof özellikte olmalı. Statik elektriklenmeye sebep olacak herhangi bir plastik malzeme patlamayı tetikleyebilir” diye konuştu. Toz patlamasının tonlarca yükü savurduğu için delili de yok ettiğini belirten Günay şunları kaydetti: “Zarar görmeyen silolarda yapılacak incelemelerde ortaya çıkacaktır sebep. Onlarla ilgili de bir sorun yoksa, geriye bu sefer statik elektriklenmeye sebebiyet veren unsurlar kalıyor.”


#silo
#Kocaeli
#patlama
1 saat önce
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