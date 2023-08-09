Silo kazası: Statik elektrikle bile patlar

Buğday, yulaf ve arpa tozlarının kapalı alanda, havada asılı ve yüksek seviyede olmasının patlamaya zemin hazırladığını kaydeden Günay, “Patlamaya küçük bir kıvılcım bile sebep olabilir. Tahıl tozu patlaması için kapalı alanda yüksek miktarda oksijen ve ateşleme kaynağı yetiyor” dedi.

Bu gibi yerlerde bakır levhalarla topraklama yapıldığını anlatan Günay, “Görevli personelin kıyafetleri antistatik, aydınlatma sistemleri exproof özellikte olmalı. Statik elektriklenmeye sebep olacak herhangi bir plastik malzeme patlamayı tetikleyebilir” diye konuştu. Toz patlamasının tonlarca yükü savurduğu için delili de yok ettiğini belirten Günay şunları kaydetti: “Zarar görmeyen silolarda yapılacak incelemelerde ortaya çıkacaktır sebep. Onlarla ilgili de bir sorun yoksa, geriye bu sefer statik elektriklenmeye sebebiyet veren unsurlar kalıyor.”