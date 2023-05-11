Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir dizi ziyaret ve toplantı için Adana’ya geldi. İlk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Oğan, hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin bu ülkeyi yönetebileceğini belirten Oğan, "Bu ülkeyi yönetirken de terör örgütlerinin siyasi uzantılarına ihtiyaç duymayacaklarını buradan ilan etmek istiyorum. Bizim HDP'nin veya HÜDA PAR’ın desteğine ihtiyacımız yok. Millet İttifakı gibi HDP'ye şirin gözükmek gibi bir niyetimiz, Cumhur İttifakı gibi HÜDA PAR'a şirin gözükme gibi bir çabamız yok. Zaten Türk milletinin gönlündeyiz. Şirin gözükmek gibi bir özel çabamız yok. Ama onların terör sempatizanlarına şirin gözükmek gibi bir çabası var. Yola çıkarken, ‘Bu ülkeyi HDP ve HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız’ dedik. İki ucu boplu değnek bop. Başka bir şey değil. İki ucu boplu değnek olan HDP ve HÜDA PAR meselesini Türk siyasetinden çıkaracağız. Hiç kimse kendisini bu ülkede 86-90 milyona yaklaşmış, Türk milletinin üstünde görmeyecektir. Hiç kimse kendini anahtar veya kilit görmeyecektir" dedi.