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Sinan Oğan'dan Ümit Özdağ ile ilgili 'ayrılık' sinyali: Kararımız aynı olmak zorunda değil

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yapacağı açıklama ile 28 Mayıs seçiminde kimi destekleyeceğini açıklayacak. Oğan'ın açıklaması sabırsızlıkla beklenirken, Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu. Oğan, "Ümit Bey'le kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.

10:52 . 22/05/2023 Pazartesi
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Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Türkiye, tarihinde ilk defa 28 Mayıs tarihinde ikinci tur seçimlerine gidiyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan ikinci tur mesajı çıktı.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yarışan Sinan Oğan, kilit isim haline geldi.

Oyların yüzde 5'ini alan Oğan ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan'ın görüşmesi sonrası gözler, bugüne çevrildi.

Sinan Oğan, aldığı kararı bugün saat 17.00 sularında yapacağı basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

Oğan ve Ümit Özdağ'ın tutumunun aynı olup olmayacağı da merak ediliyor.

"Kararımız aynı olmak zorunda değil"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Oğan,
“Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”
dedi.

Sinan Oğan devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

  • “Ümit Bey'le tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz.
  • Sadece Ümit Bey'le değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”

"Bugün açıklayacağınız karar aynı olmayabilir mi?” sorusuna Oğan, “Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok."


#Sinan Oğan
#Ümit Özdağ
#karar
#seçim
#ATA ittifakı
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