Sınava 1 dakika geç kaldı: İçeri alınmayınca kapıyı yumrukladı

Bir dakika geç kaldığı için sınava alınmayan genç aday, koşarak geldiği kapıdan içeri giremedi.

KPSS ortaöğretim oturumu, tüm yurtta ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri alındı. Adayların yakınları salgın nedeniyle okul bahçelerine alınmadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nde de adayların binaya giriş saati, 10.00 itibarıyla sona erdi. Bu sırada koşarak gelen bir aday, bir dakika ile okula giriş saatini kaçırdı. İçeri alınmayan genç aday, okulun kapısını yumrukladı. Kapı açılmayınca sınavdaki yakınlarını dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar da kapıyı yumruklamaya başladı. Bir dakika ile geç kaldığını söyleyen genç aday, buna rağmen kapı açılmayınca çaresiz bir şekilde okuldan ayrıldı.

REKLAM

DÜNYA Gerekli soğukluk dünyada sadece kutuplarda var: Pfizer aşısı nasıl taşınacak?

HAYAT Bakkaldan 80 derecelik kolonya aldı yanmayınca isyan etti: Limonlu su bu!