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YEREL GÜNDEM

Sincan Zir Vadisi Ankara'nın gözdesi olmaya hazırlanıyor

Sincan Belediyesi, Zir Vadisi (Ova çayı) Rekreasyon Alanı Projesi ile sadece Sincanlıların değil, tüm Ankaralının gözdesi olacak bir projeye imzasını atıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Zir Vadisi Ankaranın gözdesi olmaya hazırlanıyor
Sincan Belediyesi

Yaptığı dev yatırımlarla ilçenin güzelliğine güzellik katan Sincan Belediyesi, Zir Vadisi (Ova çayı) Rekreasyon Alanı Projesi ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Daha tamamlanmadan Ankaralıların merakla beklediği bir proje oldu.

550.000 m²’lik rekreasyon alanı içerisinde mesire alanı, panayır, lunapark, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, restoran, kütüphane, spor salonu gibi her kesime hitap edecek alanlar yer alacak.

Sincan Belediyesi Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesiyle ilçeye yepyeni bir nefes alanı kazandırıyor.

Proje ile tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölge, yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Zir Vadisi Rekreasyon Alanı Projesinde özellikle gençler için pek çok ayrıntı var. Başlıca motor sporları tutkunları için Tekno- Motor Kampüsü de bu bölgede inşa edilecek.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, drift ve drag alanı yapımına başlandı. Gençleri heyecanlandıran pist 20.000m² lik alanı kapsayacak.

Zir Vadisi (Ova Çayı) Rekreasyon Projesi'yle birlikte bölge cazibe merkezi haline dönüşecek. Vatandaşlar tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmenin yanı sıra; nezih, yemyeşil bir ortamda vakit geçirmenin keyfini çıkaracak.

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