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Sincar’dan çekildi sırada Kandil var

Sincar’dan çekildi sırada Kandil var

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:11, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sincar’dan çekildi sırada Kandil var
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Terör örgütü PKK/KCK, Kandil ile Suriye arasındaki kritik lojistik üslerinden Sincar’dan çekiliyor. Örgütün askerî noktalarının Irak güvenlik güçlerine devri, Türkiye’nin güvenliği kadar Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu’nun güvenliği açısından da stratejik önem taşıyor.

‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla başlayıp ‘Terörsüz Bölge’ hedefine evrilen süreçte stratejik bir adım daha geldi. Türkiye ve Suriye’deki silah bırakma adımlarının ardından terör örgütü PKK/KCK, Irak-Suriye sınırında stratejik bir noktada bulunan Sincar bölgesinden çekiliyor. Örgütün bölgedeki uzantısı sözde Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) kontrolündeki askerî noktalar Irak güvenlik güçlerine devredilirken, personel ve silahların da Irak devletinin kontrolüne alınması öngörülüyor. Çekilmenin sahadaki karşılığını Yeni Şafak’a değerlendiren emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, gelişmenin Türkiye’nin güvenliği kadar Kalkınma Yolu Projesi açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

YAKIN ZAMANDA İNŞAAT BAŞLAR

Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’nı Irak üzerinden Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya bağlaması planlanan Kalkınma Yolu Projesi, kara ve demir yolu hatlarıyla bölgenin ticaretini canlandırmayı hedefliyor. Sincar’daki terör varlığının, Musul üzerinden Türkiye sınırına uzanan koridorun batı kesiminde güvenlik riski oluşturduğunu belirten Işık, “Sincar bölgesi güvende olmadığı sürece, terör örgütünün unsurları Sincar’da bulunduğu sürece oradaki Kalkınma Yolu’nun güvenliğinde de birtakım zafiyetler olacaktı” değerlendirmesinde bulundu. Projenin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Işık, “Bu bir zenginlik projesi aynı zamanda. Türkiye’yle Irak arasındaki görüşmeler son safhada. Tahmin ediyorum yakın bir zamanda da bu inşaat başlayacak. Bu yol güzergâhının güvenli bir şekilde devam etmesi, inşaatın sürdürülmesi, bölgenin zenginleşmesi, bölgenin ekonomik olarak kalkınması, sosyal hayatın canlanması yönünden de çok önemli” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KANDİL OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Irak’ın kuzeybatısında, Musul’a bağlı ve Suriye sınırına yakın konumda bulunan Sincar, örgütün iki ülke arasındaki hareketliliğinde kritik bir geçiş alanı olarak öne çıkıyor. Bölgenin stratejik konumuna işaret eden Işık, “Irak’la Suriye arasındaki geçişi kontrol eden bir bölge. Kandil’den Irak ve Suriye’ye geçişleri koordine eden kritik bir bölgede bulunuyordu” sözleriyle Sincar’ın örgüt açısından taşıdığı önemi anlattı. Dağlık arazinin yanı sıra yerleşim alanlarında sağlanan barınma imkânlarının da örgütün buradaki varlığını sürdürmesinde etkili olduğunu aktaran Işık, “Dicle ve Fırat arasındaki kritik geçiş güzergâhlarına hâkim. İkinci bir Kandil olarak planlandı. Çok sayıda tünelle olası operasyonlara karşı hazırlık yapıldı” bilgisini paylaştı.

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİN MERKEZİYDİ

Sincar’ın önemi, örgütün geçiş ve barınma faaliyetlerinin yanı sıra haberleşme ağındaki konumundan da kaynaklanıyor. Sincar Dağı’nın zirvesindeki iletişim direkleri görüntülenmiş, bölgenin PKK’nın haberleşme merkezi olarak belirlendiği ortaya çıkmıştı. Işık, çekilmenin örgüt içi iletişimin artık önemini yitirdiğinin göstergesi olarak değerlendirilebileceğine de işaret etti.

SIRADA KANDİL VAR

  • Mağaraların boşaltılmasıyla Sincar’dan çekilmeyi birlikte değerlendiren Işık, örgütün köklü barınma alanlarından vazgeçmeye başladığını belirterek, “Bir plan dâhilinde bu işler yapılıyor; örgütün ‘boşaltıyorum’ demesinden ziyade iki senelik bir çalışmanın ürünü bunlar” diye konuştu. Sürecin devamında Kandil ve yurt dışı yapılanmalarının tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Işık, sıradaki kopuşun Kandil’de olmasını beklediğini kaydederek, “Kandil ekibinin ve yurt dışı ekibinin alacağı tavırları da beklemek lazım” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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Başlıklar :Terör ÖrgütüSincarPKKKandil
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