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OSMANİYE

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
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ARŞİV

Osmaniye'de bir orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı.

İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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