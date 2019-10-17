Sınır hastanelerinde alarm: Güvenlik üst seviyede

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

460 kilometrelik dev bir hatta meydana gelen askeri harekatla ilgili mücadele sadece sahada değil, sosyal medyaya kadar birçok alan üzerinde yürütülüyor.

Bu kapsamda dün Münbiç'te havan saldırısında 2 askerimiz şehit düştü, 7 askerimiz yaralandı. Askerlerimizin hastaneye sevki sırasında çekilen fotoğrafları ve rütbelerine dair bilgiler PKK'ya ait sosyal medyada hesaplarından paylaşıldı.

Münbiç kırsalında dün askerlerimizin bulunduğu noktaya havan saldırısı gerçekleştirildi.

Bu gelişme, sınır hattındaki hastanelerde, "PKK sözcüleri mi dolaşıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik kaynakları bu gelişmenin ardından sınır hattındaki hastanelerde önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Harekatta psikolojik üstünlük çok önemli

Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde savunma hatları çöken terör örgüt YPG/PKK'nin manipülatif eylemleri de her geçen gün yüzüne çıkıyor.

DEAŞ'lıları Tel Abyad'da serbest bırakan YPG'li teröristler, bu konuda Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yaptı. Öte yandan, Rakka'da esir alınan DEAŞ'lı teröristleri Türk ordusuna karşı savaşmak üzere Tel Abyad'a gönderdiği deşifre oldu.

DÜNYA YPG’liler hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı

Operasyonun 8 gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, bin 200 kilometrelik alanda kontrol sağlayarak, harekattaki askeri ve psikolojik üstünlüğünü sürdürüyor.

TSK'ya ait obüsler harekatta aktif rol alıyor.

Propaganda savaşına Batı medyası destek veriyor

Uluslararası haber ajansları harekatın başladığı ilk günden bu yana adeta PKK'nın sosyal medya organizasyonu gibi haberler üretiyor. Türkiye'nin başlattığı askeri harekatın 5. gününde bölgeyi terk etmeye başlayan gazetecilerin bir bölümü, rejimin Münbiç'te kontrol sağlayacağı iddiaları üzerine yeniden bölgeye giriş yaptı.