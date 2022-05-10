Sınır ötesi harekat hazımsızlığı: HDP'li Mithat Sancar terör operasyonlarına ayrılan bütçeyi eleştirdi

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK ile yurt içi ve yurt dışında mücadelesi bütün hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu da başarılı bir şekilde devam ediyor.

HDP'NİN OPERASYON RAHATSIZLIĞI

Mehmetçiğin teröristlere karşı sürdürdüğü operasyonlar partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın gündemindeydi. Terör örgütünün aldığı darbelerden rahatsız olan Sancar, operasyonlara ayrılan bütçeyi eleştirdi. Eli kanlı terör örgütüne yapılan operasyonları eleştiren Sancar, eşit yaşam, adil düzen ve demokratik sistem inşa edebileceklerini savundu.

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MSB'nin raporuna dikkat çeken Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl yurt dışı operasyonları için 2,2 milyar TL harcanmış. Gerekçe beka olarak sunuluyor. Hayır, bir beka sorunu var bu doğru fakat bu toplumun ve ülkenin bekası meselesi değil, bu iktidarın bekası meselesidir. Biz onların kurgularını bozacağız, yerine eşit yaşam, adil düzen, demokratik sistem inşa edeceğiz."

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