Sinop'ta ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Durağan ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelen bir bebekte doğum sonrası solunum sıkıntısı gelişti. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

Bebeğin durumunun ciddi olması ve zamanla yarışılması nedeniyle Samsun’dan ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, Durağan İlçe Stadyumuna iniş yaptı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından teslim alınan minik bebek, ambulans helikopterle Samsun’daki tam donanımlı hastaneye sevk edildi.