Sır küpü neden Özel’i seçti

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibinden anonsçu Barış Bozkurt ile protokol danışmanı Koray Aslan’la yolları ayırırken ilginç bir isimle “yola devam” kararı aldı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminden günümüze kadar özel kalemi olan Şükran Kütükçü ile çalışmaya devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun 1986’dan beri yanından ayırmadığı, bugün ise Özel’in yakın ekibine dahil ettiği Kütükçü, kurultay sürecinde tercihini değişimden yana kullanan isimlerden. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in yanında saf tutan Kütükçü, Kılıçdaroğlu’nun “sır küpü” olarak biliniyor.

FETÖ DİNLEDİ

Kütükçü’nün adını kamuoyu ilk kez FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında duydu. O dönem Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu, 2008’de numarası 3628 ile biten ve Kütükçü’ye ait olan telefondan defalarca dinlendi. FETÖ, Kütükçü’nün üzerine kayıtlı 9298 ile biten ve 3628 ile biten numaralı hatlara ilişkin ‘önleme’ dinlemesi yaptı. Ancak bu hatlardan sonu ‘3628’ ile biten telefonun o dönem Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığı tespit edildi. FETÖ, Kütükçü’yü ‘Mustafa Uzun’ sahte ismiyle İBDA-C’den dinlemeye aldı. 30 Mart 2009’da alınan usulsüz dinleme kararı üzerinden Kütükçü bu sefer, ‘Kürşat İlgün’ sahte ismi üzerinden dinlendi.

SALTANAT İÇİN!

Kütükçü, kendisine ait telefonun 2008 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığını savcılığa verdiği ifadede söyledi. Kütükçü savcılığa verdiği ifadede şunları söylemişti: “Bir önceki genel başkanla bir ilgim yoktur. Sayın Genel Başkanın günlük programını ben yaparım. Görüşmelerini ben sağlarım. 2008 yılında Grup Başkanvekili olduğu tarihten bu yana bu işlemlerin tamamı tarafımın üzerinden yapılmaktadır.”

Öte yandan bir dönem Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek ise “Şükran günleri sona ermemiş! Günün sonunda sırf kendi saltanatını sürdürmek için değişimci olacaksın...” dedi.







