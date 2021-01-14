Gündem Sır perdesi aralanıyor Sakaryadaki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi
SAKARYA

Sır perdesi aralanıyor: Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Öldürülen kişinin 18 yaşından büyük erkek olduğu, balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu.
Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi içerisinde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü.

Dün aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların bulunduğu poşet bulundu.

Sakarya'da vahşet: Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu
GÜNDEM
Sakarya'da vahşet: Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu
  • Otopsi Merkezine getirilen üst gövdenin bir kısmı, 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve öldürüldükten sonra balta benzeri bir alet ile parçalara ayrıldığı tespit edildi.

DHA
Olay ile ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri çantaların bulunduğu derede arama çalışmalarına devam ediyor.

Alınan doku örnekleri ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çıkacak DNA ve kaybolan kişilerle karşılaştırma yapılacak.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının devam edeceği, ancak etkili olan sağanak yağış nedeniyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
GÜNDEM
Çantadan çıkan kemiklerden alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi
Abone Ol Google News
Lüks araçta jet soygun

Lüks araçta jet soygun

​Esenler'de 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık kamerada.
Yine Türk polisi yetişti

Yine Türk polisi yetişti

​Trafik ışıklarında arıza yapan araca hemen koştular...
CHP’li Faik Öztrak’ın hurdacıyı rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor diye paylaştı: Hurdacı ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin dedi

Anadolu yakasında sulu kar şeklinde etkili oluyor.

Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

Kıyamet koptu gelin!

Kıyamet koptu gelin!

Minare trafonun üzerine devrildi mahallenin elektrikleri kesildi.

100 bini geçti

100 bini geçti

​Bakan Koca, aşılanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.