Gündem Sıra beklemek istemeyen hasta sekretere yumruk atıp elini ısırdı
KOCAELİ

Sıra beklemek istemeyen hasta sekretere yumruk atıp elini ısırdı

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Sıra beklemek istemeyen hasta sekretere yumruk atıp elini ısırdı
​Kocaeli Devlet Hastanesi

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne dün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi.

Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.

Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı.

Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

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