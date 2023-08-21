Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye övgüsü: Bölgedeki en etkili aktörlerden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla gittiği ülkedeki görüşmeleri kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

İki lider, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları da masaya yatırma fırsatı buldu.

Erdoğan: Sırbistan anahtar ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihindeki en üst noktasına ulaştığını ifade etti.

Görüşmenin ardından Vucic, Erdoğan ile gerçekleştirdiği zirveyi değerlendirirken Ankara'nın bölgedeki etkisine dikkati çekti.

Vucic, "Erdoğan ile her zaman önemli ve açık şekilde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini" kaydetti.

Vucic'den Sırp-Türk ilişkilerine vurgu

Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile ilişkilerimizi mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek bizim için önemli." dedi ve ekledi:

Bu toplantı, karşılıklı çıkarların tüm alanlarında zaten iyi olan Sırp-Türk iş birliğini güçlendirme yönünde bir başka adımdı.

"Türkiye en etkili aktörlerden biri"

Sırp lider, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bölgedeki barış ve istikrarın korunması hususunu da görüştüklerini kaydetti.

Aleksandar Vucic, Türkiye'nin, yapıcı angajmanıyla bölgedeki en etkili uluslararası aktörlerden biri olduğunu ifade etti.







