Gündem Şirin Payzın Erdoğanın Afrika ziyaretinin amacı ne?
POLİTİKA

Şirin Payzın: Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin amacı ne?

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ziyaretten rahatsız oldu. "Ne işimiz var Libya'da, Suriye'de?" söylemlerini hatırlatan bir çıkışta bulunan Payzın, "Bu ziyaretlerin amacı nedir?" diye sordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirin Payzın: Erdoğanın Afrika ziyaretinin amacı ne?
Şirin Payzın

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadından gelen "Ne işimiz var Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de?" gibi çıkışların bir benzeri, şimdi de Afrika için kullanıldı.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ve dört gün sürecek ziyareti eleştirdi.

BİR İLK OLACAK

Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olması nedeniyle ayrıca bir anlamı bulunan ve ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı ziyaretlere ilişkin bir mesaj paylaşan Payzın, şunları söyledi:

  • Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun . Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş.

Avrupa devletleri, Türkiye'nin Afrika'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor. Özellikle Fransa, Türkiye'nin kıtadaki etkinliğini hedef alan açıklamalar yapıyor. Medya kuruluşları da Türkiye'nin kıtadaki varlığını sık sık işliyor.

OLAĞANÜSTÜ ETKİ

African Business dergisi, Türkiye’nin kıtadaki etkinliğinin ‘olağanüstü’ bir şekilde arttığını belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini, bu konuda tüm liderleri geride bıraktığı aktarmıştı.

GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Fransız Le Journal Afrique dergisi de Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkinin giderek arttığını ve iki ülkenin Afrika'da 'çok güçlü bir diplomatik oyuncu' haline geldiğini yazmıştı. Dergi "Cezayir ve Türkiye arasındaki samimi ilişki, Akdeniz ve Afrika’da yeni bir jeopolitik paradigmayı temsil ediyor" ifadesine yer vermişti.

Fransız Le Journal Afrique dergisi: Türkiye Afrika’da çok güçlü bir diplomatik oyuncu
DÜNYA
Fransız Le Journal Afrique dergisi: Türkiye Afrika’da çok güçlü bir diplomatik oyuncu

Afrika medyası: Türkiye'nin kıtadaki etkisi olağanüstü derecede arttı
DÜNYA
Afrika medyası: Türkiye'nin kıtadaki etkisi olağanüstü derecede arttı
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.