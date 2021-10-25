Şirin Payzın tepkili: Büyükelçiler sözlerinin arkasında durmadı

Teknoloji

iPhone 13 ailesinin pil ve ekran değişim ücretleri belli oldu

Birkaç hafta önce tanıtılan iPhone 13 için Türkiye'deki servis ve teknik destek ücretleri belli oldu. Kullanıcıların garanti kapsamı haricindeki pil değişimleri için 649 TL ödemesi gerekiyor. Ekran söz konusu olduğunda ise modele bağlı olarak rakam değişiyor. En uygun ekran değişimi ise iPhone 13 mini'de gerçekleşiyor ve fiyat 2349 TL.