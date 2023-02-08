Şirketler ellerinde ne varsa gönderdi: İş makineleri deprem bölgesine yönlendirildi

Baykar firması, deprem bölgesine yaklaşık 51 milyon liralık gıda, kıyafet ve elektronik cihazdan oluşan insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu. Şirketin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; yardım malzemeleri arasında 581 jeneratör, 7 bin 40 gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve, 202 bin 841 parça kıyafet, 13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu yer alıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir" ifadelerini kullandı. Akfen Holding, 10 milyon TL’lik bağış yapma kararı alırken, SAHA İstanbul destek ekipmanı ve koruyucu kıyafetleri bölgeye sevk etti.