Şirketler ellerinde ne varsa gönderdi: İş makineleri deprem bölgesine yönlendirildi

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Firmalar, sektör ayrımı gözetmeden iş makinesinden jeneratöre kadar birçok ürünü afet bölgesine ulaştırıyor.
Sivil toplum kuruluşlarının (STK) yanı sıra şirketler de sektör alanlarına göre ellerinde bulunan iş makinesinden jeneratöre, gıda ve barınma ihtiyaçlarından sağlık ekipmanlarına kadar yüzlerce kalem ürünü afet bölgesine göndermeye başladı.
Baykar firması, deprem bölgesine yaklaşık 51 milyon liralık gıda, kıyafet ve elektronik cihazdan oluşan insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu. Şirketin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; yardım malzemeleri arasında 581 jeneratör, 7 bin 40 gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve, 202 bin 841 parça kıyafet, 13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu yer alıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir" ifadelerini kullandı. Akfen Holding, 10 milyon TL’lik bağış yapma kararı alırken, SAHA İstanbul destek ekipmanı ve koruyucu kıyafetleri bölgeye sevk etti.
Ekiplerini deprem bölgesine yönlendiren Nef Vakfı aynı zamanda battaniye, ısıtıcı, konserve, bebek mama ve bezi, kıyafet yardımı, iş kıyafeti, kürek, çapa, hilti, kuru gıda gibi ayni ve nakdi yardımlarda da bulundu. Fuzul Yapı, 3 iş makinesi, 15 kişilik de mühendislerden oluşan teknik ekibini gönderdi. Ulusoy Un-Söke Un, yetkili kuruluşlarla gıda yardım zinciri oluştururken, Modoko ise ısıtıcı, battaniye, kışlık çadır, gıda kolisi gibi malzemeleri depremzedelere ulaştırdı. Nevita ve Newinn de ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı. Çağdaş Holding, tekstil ve hijyen malzemeleri taşıyacak TIR’ın bugün yola çıkacağını açıkladı. Migros ise, Ticaret Bakanlığı ile “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” ile, ihtiyaç bölgelerine tam
destek sağladığını bildirdi.