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Şırnak’ta gri kategoride yer alan 1 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı terörist Selim Adıyaman’ın yakalandığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır" dedi.

19:30 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı terörist Selim Adıyaman’ın yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında Şırnak’ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 1 erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır” denildi. Ayrıntılar geliyor...

#Terörle Mücadele
##pkk
##terörist
##gri liste
1 saat önce
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