Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza Cizre'ye bağlı Katran köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre-Nusaybin karayolunda seyir halinde olan S.T. idaresindeki 01 RD 608 plakalı hafif ticari araç, İ.Ç. idaresindeki 06 HE 058 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada araç sürücüleri S.T. ve İ.Ç. ile birlikte N.D., R.Y., B.Ç. ve B.E. yaralandı.