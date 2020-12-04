Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'un tutuklandığı soruşturmada şoke eden detaylar: Etkisiz hale getirilen teröristlere 'şehit' demiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunulduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un emniyetteki ifadesi 17 sayfayı buldu. İfadesinde genel olarak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ya da hatırlamadığını söyleyen Cihan Yavuz'dan ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi de tamamlandı.

Buna göre, Yavuz'un PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi.

GÜNDEM PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Etkisiz hale getirilen teröriste 'şehit' demiş

Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı yayınladığı tespit edildi.

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GÜNDEM İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı

Evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın bastığı yasak yayınlardan ele geçirilen Yavuz'un soruşturma kapsamında yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü, buluştuğu anlaşıldı.

GÜNDEM PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Ayrıca, Yavuz'un, 31 Ocak 2019'da örgütün kontrolündeki yurt dışından yayın yapan Sterk TV'ye telefonla bağlanarak, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit yapıldığını dile getirdiği ve bu tecridin kaldırılması için çağrıda bulunduğu da belirlendi.

GÜNDEM İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı

Operasyon hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı.

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