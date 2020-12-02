PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilmesinin ardından Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz