Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PKKya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı
İSTANBUL

PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.
Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.


Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi. Adliyeye sevk edilmesinin ardından Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz

Şişli Belediye Başkanı Keskin'den PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek
GÜNDEM
Şişli Belediye Başkanı Keskin'den PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek
Abone Ol Google News
Ek gelir olacak

Ek gelir olacak

​Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek.
2 kez lenf kanserini yendi

2 kez lenf kanserini yendi

​İşçiydi şimdi aynı sektörde patron oldu.
Güneş sistemini tartışan gençlerden bilim gezisi

TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​"İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı"

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.

Açılacağı tarih belli oldu

Açılacağı tarih belli oldu

​Rize-Artvin Havalimanı yüzde 85 oranında tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.