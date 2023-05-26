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Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı: Kürdistan için Kılıçdaroğlu

Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi. Perwer, Kürdistan hayalini gerçekleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini vurguladı. Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, "Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste" diye konuştu.

09:44 . 26/05/2023 Cuma
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Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Şivan Perver'den sandığa gidin çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yapılacak seçimlerde adaylara her gün farklı isimlerden destek açıklamaları geliyor. Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin açıklaması yapan Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa gidin çağrısı yapan Perver, "Türklerin ne hakkı var Kürtlerin bu tarihsel ve toplumsal güzelliklerini yok etmeye? Bu bir kere insani bir şey değil. Ahlak dışı bir şeydir. Böyle bir ülke gelişemez, demokrasiye de kavuşamaz.” diye konuştu.

"Bizim liderimiz halen hapiste"

Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perver, şu ifadeleri kullandı: "Bu olmazsa Kürt halkının geleceği perişandır. Kuzey Kurdistan, dört parçanın anasıdır. Kuzeyde gerçekleşen demokrasi dört parçayı da etkileyecektir. Kürtleri yok edemezler, alt edemezler. Mümkün değil. Kürt halkı artık uyanmıştır. Sadece uyanma ile değil, hareket haline de gelmelidir. Kürt halkı birleşmeli, kaynaşmalı ve büyük bir hareket haline gelmelidir. Bizim liderlerimiz, değerli insanlarımız halen hapiste. Ziyaretlerine bile gidemiyoruz. Hani Türkiye’de demokrasi nerede. İnsan dışı bir yönetim vardır. Kürtler hangi düşüncede olursa olsun birleşmelidir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler Londra tefecileri Amerikalı şirketler kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar." ifadelerini kullandı.


#Şivan Perver
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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