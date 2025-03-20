Sivas'ta 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 6 kişi yaralı

Kazada sürücülerden Serdal Demircan ile 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsünde bulunan yolcular Arif Akgül, Hüseyin Yılmaz, Taha Ata, Erdem Alan ve Ali Akarsu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.