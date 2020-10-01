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Gündem Sivasta baraj gölünde sular çekildi Köy kalıntıları gün yüzüne çıktı
SİVAS

Sivas'ta baraj gölünde sular çekildi: Köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Sivas'ta baraj gölünde sular çekildi: Köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami ve köy okulu suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Ayrıca caminin yanında bulunan eski mezar taşları ve tahtadan yapılan köprü de ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Halil Aksoy
Halil Aksoy

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor
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Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor

Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami ve köy okulu suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Ayrıca caminin yanında bulunan eski mezar taşları ve tahtadan yapılan köprü de gün yüzüne çıktı.

Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.

'ÖZLEM HER ZAMAN VAR'

Bölge sakinlerinden Halil Aksoy (65), baraj suların her yıl belli zamanlarda dolup bu dönemlerde ise yeniden çekildiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu baraja genellikle bahar aylarında su doluyor. Buralar hep suyla kaplanıyor. Ağustos ve eylül aylarında ise çekiliyor. Burası Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarını besleyen su havzasıdır. Baraj yapıldıktan sonra buradaki yerleşim yerleri, yukarı kısımlara taşındı. Büyükgüzel köyü de baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Buraya olan özlem her zaman var."

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Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.

Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.

Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.

Suyun çekilmesiyle yapılar tekrar gün yüzüne çıktı.
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