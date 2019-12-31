Sivas haberleri... Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor
Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor
Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Camiyi Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı yaptırdığı rivayet ediliyor.
Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.
Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.
Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.