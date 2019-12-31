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SİVAS

Sivas haberleri... Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in ​yaptırdığı rivayet ediliyor​

Baraj suları çekildi tarihi cami ortaya çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı rivayet ediliyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Camiyi Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı yaptırdığı rivayet ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cami.
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cami.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Baraj suları çekildi tarihi camii ortaya çıktı
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Baraj suları çekildi tarihi camii ortaya çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesi sonucu tarihi cami gün yüzüne çıktı. Camiyi Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı rivayet ediliyor.

Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.

DHA
Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.

Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.

DHA
Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.

Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.

Sivas'ta baraj sularının çekilmesiyle Fatih tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı.
Title
Bugünlerde baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Title
Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Title
Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti.
Title
Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.
Title
Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.
Title
Title
Title
Sivas'ta baraj sularının çekilmesiyle Fatih tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı.


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