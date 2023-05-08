Sivas'ta izin verilen alan dışında miting yapan İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu
Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yapan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
7 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu Mevlana caddesinde Sivaslılarla buluşmuştu.
Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
“Yapılan toplantı yasal değildi"
Öte yandan Er’in yanında AK Parti Sivas Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya ve İzleme Başkanı Murat Toraman da yer aldı.