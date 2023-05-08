Sivas'ta izin verilen alan dışında miting yapan İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Bunun birincisi 6 Mayıs 2023 tarihinde CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel tarafından Seyrantepe Mahallesi’nde halkı selamlama yapacak ve yine 7 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı miting alanında halkın selamlama yapılacağına dair ilçe seçim kuruluna talepte bulunuldu. İlçe seçim kurulu aynı gün toplantı yaparak daha önce hükümet meydanının belirlendiğini ve bu nedenle güvenlik gerekçeleri ve alanın tek olması sebebiyle bu talepleri reddetti. Ancak bu sefer valilik makamına Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti adına dilekçeler verildiğini öğrendik. 6 Mayıs’ta Özgür Özel tarafından yapılan mitingin valiliğe yazılan dilekçede CHP seçim irtibat bürosu açılışı olarak gösterilmiş. 7 Mayıs 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı’nda yapılan ise yine aynı şekilde İYİ Parti’nin seçimle irtibat bürosu açılışı olarak gösterilmiş. İlçe seçim kurulu tarafından almış olduğumuz kararın aksine halkını selamlama talebini reddetmiştik. Dün Mevlana Meydanı miting alanında sahne kurularak açık bir şekilde sözlü propaganda yapmasına rağmen kurum kararına rağmen toplantı yapılmış. Biz tabii bunun bilincindeydik. Emniyet gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ancak bu yapılan toplantı yasal değildi”