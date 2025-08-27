Sivas'ta tırın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeni Şafak
16:2027/08/2025, Çarşamba
IHA
Sivas’ta tırın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Ali Ünalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi sanayi kavşakta meydana geldi. 38AGC 498 plakalı Iveco marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan 58 AGT 981 plakalı Ali Ünalan idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ünalan’a kalp masajı yapıldığı görüldü.


Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Ünalan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




