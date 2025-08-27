Yeni Şafak
AK Partili Çelik'ten Netanyahu'ya 1915 tepkisi: Söylediği her söz yalan

Lokman Özdemir
15:5427/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına bir tepki de AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
'ten geldi.

Çelik
"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır."
açıklamasında bulundu.

Çelik'in X hesabındaki paylaşımı şöyle;

Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.

Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.




#Ömer Çelik
#AK Parti
#netanyahu
