Netanyahu'nun '1915 olayları' açıklamasına Türkiye'den sert tepki: 'Siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir'

Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir" açıklamasında bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık açıklamasında Netanyahu'ya tepki göstererek; "1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir" dedi.
Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.
Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.