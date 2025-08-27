Boğaziçi Üniversitesi bu yıl da en yüksek taban puanla öğrenci kabul etti

Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yer alan 8 bölüm ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 6 bölümün tümü Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci kabul eden birimler oldu, yeni kurulmasına rağmen Hukuk Fakültesi de Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.