Sivil anayasa borcumuz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV NET’te yayınlanan “Net Bakış” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve TV NET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, “Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak” dedi.
VAHŞETTİR, İNSANLIK SUÇUDUR
İsrail güçlerince Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin gözaltına alınması hatırlatılan Kurtulmuş, “İkrime Sabri’nin tam da Miraç gecesi son derece sinsice hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden, eşinin gözünün önünde, yaşı kemale ermiş bir ilim, din adamının hem böylesine kutsal bir gecede gözaltına alınması vahşettir, bir insanlık suçudur.” dedi.
FİLİSTİN DAVASI HAK VE HAKİKAT DAVASIDIR
Bunun, bilerek, isteyerek, Müslümanlara gözdağı vermek için yapıldığını düşündüğünü belirterek, ayrıca İslam dünyasının da bu kadar sessiz kalmasının kahredici olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davası hak ve hakikat davasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal kıblesidir. Her türlü zulmü aşarak Allah’ın izniyle kıyamete kadar Kudüs Müslümanların beldesi olarak kalacaktır. Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak. Ama şimdi siyasi zemini, şartları oluşturmuş oldukları bir ortamda ‘Biz son altın vuruşu yapar ve bunu gerçekleştiririz.’ zannediyorlar. Ortadoğu’ya ilişkin fikir beyan eden herkesin Kudüs ve Filistin meselesini zihninde anlayıp, gönlünde çözmüş olması lazım.”
İslam düşmanlığına ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, İkrime Sabri’nin gözaltına alınmasına ilişkin dünyanın sessiz kaldığını aktararak, “Batı’daki İslam düşmanlığının köklerinde bu iki yüzlülük, bu çifte standart var.” diyerek sözlerini tamamladı.
FİTNE SOKMAKTAN BAŞKA HİÇBİR AMACI YOK
Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye’nin, bölge ülkelerinin tamamının toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “ Türkiye ile Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum.”
Sivil anayasa borcumuzAK Partinin, 19 yıllık süreçte Türkiye için en büyük kazanımının iç ve dış vesayeti yıkması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu olmadığı takdirde hiçbir hedefe ulaşılamayacağını söyledi. Kurtulmuş, ‘Darbelerle, muhtıralarla, iktidarı değiştirebilirim’ döneminin geride kaldığını ve Türkiye’nin bir daha bu günlere dönmeyeceğini aktararak, “Milletimiz bu iradesine sahip çıkacaktır. Bu iç vesayetin yanında bir de dış vesayet var. ‘Türkiye için o bunu söyledi’ dendiği zaman kendini hizaya sokan bir siyaset vardı. Tayyip Erdoğan döneminin en büyük başarısı, bu vesayeti geride bırakmasıdır. Bizim bu dönemde yaptığımız ve milli egemenliği hakim kılan unsur Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Millet, milli irade anahtarını eline almış oldu millet bu anahtarı bir daha verir mi? Bir daha geri dönüş olmaz. Geri döndürmek isteyenlere hodri meydan.” diye konuştu. Kurtulmuş, “19 yıllık bir iktidardan sonra bizim millete bir borcumuz daha var, sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı yeni bir Anayasa yapma mecburiyetimiz var. Bu borcun ödenmesi için de defteri açıyoruz, beyaz bir sayfa. İlk dört maddenin dışında ‘kim ne söyleyecekse söylesin’ istiyoruz.” dedi.