Sivil anayasa borcumuz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV NET’te yayınlanan “Net Bakış” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve TV NET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, “Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak” dedi.

VAHŞETTİR, İNSANLIK SUÇUDUR

İsrail güçlerince Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin gözaltına alınması hatırlatılan Kurtulmuş, “İkrime Sabri’nin tam da Miraç gecesi son derece sinsice hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden, eşinin gözünün önünde, yaşı kemale ermiş bir ilim, din adamının hem böylesine kutsal bir gecede gözaltına alınması vahşettir, bir insanlık suçudur.” dedi.

REKLAM

OYNAT 03:53 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tek ayak üstünde terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2023 vizyonunu değerlendiren Kurtulmuş, 'AK Parti'nin ortaya koyduğu en önemli şey vizyonu. Asıl önemli şey güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmemektir. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, artık başkasının önünde tek ayak üstünde terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır. Türkiye'nin bir tane yolu vardır. 2023 değişir 2053 olur, ama yoldan asla dönmeyeceğiz. Bunu unutursak gidecek istikametimizi de kaybederiz' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FİLİSTİN DAVASI HAK VE HAKİKAT DAVASIDIR

Bunun, bilerek, isteyerek, Müslümanlara gözdağı vermek için yapıldığını düşündüğünü belirterek, ayrıca İslam dünyasının da bu kadar sessiz kalmasının kahredici olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ne yaparlarsa yapsınlar Filistin davası hak ve hakikat davasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal kıblesidir. Her türlü zulmü aşarak Allah’ın izniyle kıyamete kadar Kudüs Müslümanların beldesi olarak kalacaktır. Eninde sonunda başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulacak, buna da kimse mani olamayacak. Ama şimdi siyasi zemini, şartları oluşturmuş oldukları bir ortamda ‘Biz son altın vuruşu yapar ve bunu gerçekleştiririz.’ zannediyorlar. Ortadoğu’ya ilişkin fikir beyan eden herkesin Kudüs ve Filistin meselesini zihninde anlayıp, gönlünde çözmüş olması lazım.”

REKLAM

İslam düşmanlığına ilişkin soru üzerine de Kurtulmuş, İkrime Sabri’nin gözaltına alınmasına ilişkin dünyanın sessiz kaldığını aktararak, “Batı’daki İslam düşmanlığının köklerinde bu iki yüzlülük, bu çifte standart var.” diyerek sözlerini tamamladı.

OYNAT 01:45 Numan Kurtulmuş'tan 'Millet İttifakı' açıklaması: Bir tweet ile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'İstanbul ve Ankara seçimlerinde gördük. HDP'nin yöneticileri, 'Biz olmasaydık İstanbul ve Ankara'yı alamazdınız' dedi. İYİ Parti'ye oy vermiş olan milliyetçi kardeşlerimiz nasıl olacak da bu iş birliğini içlerine sindirecekler. Kemalist kardeşlerimiz nasıl olacak da terörle yan yana duran HDP'yi içine sindirecekler. Bir tweetten sonra bile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FİTNE SOKMAKTAN BAŞKA HİÇBİR AMACI YOK

Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye’nin, bölge ülkelerinin tamamının toprak bütünlüğünden yana olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “ Türkiye ile Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum.”

REKLAM

OYNAT 01:12 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Parti olarak irademiz daraltılmış bölgeden yanadır AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim barajı ve daraltılmış bölge sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'Seçim barajı milletvekilleri ile seçmen arasındaki bağın kurulmasına imkan vermiyor. Seçim bölgeleri daraltılabilir. Belki en ideali odur. Parti olarak irademiz daraltılmış bölgeden yanadır' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sivil anayasa borcumuz

AK Partinin, 19 yıllık süreçte Türkiye için en büyük kazanımının iç ve dış vesayeti yıkması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu olmadığı takdirde hiçbir hedefe ulaşılamayacağını söyledi. Kurtulmuş, ‘Darbelerle, muhtıralarla, iktidarı değiştirebilirim’ döneminin geride kaldığını ve Türkiye’nin bir daha bu günlere dönmeyeceğini aktararak, “Milletimiz bu iradesine sahip çıkacaktır. Bu iç vesayetin yanında bir de dış vesayet var. ‘Türkiye için o bunu söyledi’ dendiği zaman kendini hizaya sokan bir siyaset vardı. Tayyip Erdoğan döneminin en büyük başarısı, bu vesayeti geride bırakmasıdır. Bizim bu dönemde yaptığımız ve milli egemenliği hakim kılan unsur Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Millet, milli irade anahtarını eline almış oldu millet bu anahtarı bir daha verir mi? Bir daha geri dönüş olmaz. Geri döndürmek isteyenlere hodri meydan.” diye konuştu. Kurtulmuş, “19 yıllık bir iktidardan sonra bizim millete bir borcumuz daha var, sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı yeni bir Anayasa yapma mecburiyetimiz var. Bu borcun ödenmesi için de defteri açıyoruz, beyaz bir sayfa. İlk dört maddenin dışında ‘kim ne söyleyecekse söylesin’ istiyoruz.” dedi.