Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti
Antalya’da iki yıl önce kafadan yapışık doğan Derman ve Yiğit adlı siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu İngiltere’de yapılan operasyonla ayrıldı. Baba Ömer Evrensel, “Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım” derken; anne Fatma Evrensel, “Bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum” dedi.
Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizlerine, Derman ve Yiğit ismi verildi. Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansı’nın (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü. Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.
Uçakla Türkiye’ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Baba Ömer Evrensel, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi, elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanlığı’ndan doktorumuz Murat Genç olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım" şeklinde konuştu. Anne Fatma Evrensel ise çocuklarının ayrılmasının rüya gibi olduğunu söyledi. Evrensel, "Bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.