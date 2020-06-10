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ANTALYA

Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti

Antalya’da iki yıl önce kafadan yapışık doğan Derman ve Yiğit adlı siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu İngiltere’de yapılan operasyonla ayrıldı. Baba Ömer Evrensel, “Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım” derken; anne Fatma Evrensel, “Bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derman ve Yiğit adlı ikizler başarılı bir operasyon geçirdi.
Derman ve Yiğit adlı ikizler başarılı bir operasyon geçirdi.

Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizlerine, Derman ve Yiğit ismi verildi. Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini, Anadolu Ajansı’nın (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü. Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Anne Fatma Evrensel ve ikizleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

BU ZORLU SÜREÇTE DEVLETİMİZ YANIMIZDAYDI

  • Uçakla Türkiye’ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Baba Ömer Evrensel, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi, elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanlığı’ndan doktorumuz Murat Genç olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım" şeklinde konuştu. Anne Fatma Evrensel ise çocuklarının ayrılmasının rüya gibi olduğunu söyledi. Evrensel, "Bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum" dedi.

Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
FOTOĞRAF 12
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Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.
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Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.
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Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi: “Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.
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Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.
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