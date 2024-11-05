Siyonistlere Filistin’i tanıyarak cevap verin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Siyonist rejim ve destekçilerinin Gazze'deki zulmünü, "Son asrın en vahşi soykırımlarından biri" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan birinin, daha fazla devletin Filistin'i tanıması olacağını kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK 40. Toplantısı'nın açılışında konuşan Erdoğan, İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bırakıp Filistin ve Lübnan’a destek olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Dünyada belki kendimizi tatmin edecek geçerli mazeretler bulabiliriz ama yarın ruzi mahşerde bütün o mazeretler hükümsüz olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “
Siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin Devleti'ni tanıması olacaktır
” dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı’nın açılışında konuşan Erdoğan’ın gündeminde İsrail’in Gazze’deki katliamları vardı.
SON ASRIN EN VAHŞİ SOYKIRIMI
SON ASRIN EN VAHŞİ SOYKIRIMI
Son toplantıdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için, ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “
İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor.
İsrail'in 13 ay önce Gazze'ye yönelik saldırısıyla başlayan katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü
. Yine aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit ve yaralılarımızın 3'te 2'sini kadın, çocuk ve bebekler oluşturuyor.
”
İMHA KAMPLARINDAN BETER VİCDANSIZLIK
İMHA KAMPLARINDAN BETER VİCDANSIZLIK
360 kilometrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıları yaparken dahi şu an Gazze'de ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye, yetim ve öksüz kalmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın ortasında kurulan imha kamplarını gölgede bırakacak bir vicdansızlığa önce Gazze'de, son 6 haftadır da Lübnan'da hepimiz şahitlik ediyoruz.
İSRAİL HADDİNİ AŞAN BİR KARAR ALDI
İSRAİL HADDİNİ AŞAN BİR KARAR ALDI
Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten
Erdoğan
, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptıklarını kaydederek, şunları paylaştı:
“Birleşmiş Milletler başta olmak üzere hemen her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Kış mevsimi iyice bastırmadan, Filistinli mültecilere sahip çıkan Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'na desteğimizi daha da arttırdık. Biliyorsunuz İsrail kısa süre önce ajansın yasaklanması konusunda haddini aşan bir karar aldı.”
TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI
TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI
- “Üye ülkelerimizin, İsrail'in artan baskıları karşısında bu dönemde ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz. Gazze ve Lübnan'a yönelik Siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin Devleti'ni tanıması olacaktır. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımı tekrarlıyorum.”
Gazze’nin aslanları kahramanca direndi
Gazze’nin aslanları kahramanca direndi
Bu süreçte,
“Bir insan bunu nasıl yapabilir, bir insan nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir”
diye sorguladıkları sayısız habere rastladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “
Henüz 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı. Tüm bunlarla birlikte Gazze'de kahramanlıklar gördük, yiğitlik gördük, vatan sevgisinin ne demek olduğunu hep beraber gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik ve siyasi desteğini arkasına alan, gözü dönmüş bir ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiğini gördük. Bakınız, Filistin halkı 13 ayda 50 bin şehit verdi. Lübnanlı kardeşlerimiz aynı şekilde çok sayıda evladını kurban verdi. 13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Ama buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Öz yurtlarında, özgürce yaşama iradelerinden asla geri adım atmadı.
Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü, her türlü soykırımı yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.
Halen de işgalcilerin yüreklerine çökmüş çelikten bir duvar misali direnmeye devam ediyorlar. Bugün bir kez daha her türlü imkansızlığa, yokluğa ve yalnız bırakılmaya rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum.”
Biz çözmezsek kimse çözemez
Biz çözmezsek kimse çözemez
Bir hususu vurgulamak istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
“Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Çevremizdeki tüm bu trajedilerin daha ağır, daha vahim tarafı, süregiden tepkisizliktir, suskunluktur, gereksiz bahanelerin arkasına sığınmaktır. Şunu çok iyi biliyoruz, şayet biz çözmezsek kimse bizim meselelerimizi çözemez, çözmek de istemez. Bir olmaktan, beraber olmaktan, Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp ortak tehditler karşısında birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur."
Siber güvenlikte ortaklık şart
Siber güvenlikte ortaklık şart
İslam dünyasının ilerlemesinin, gençlerin çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde niteliklerinin artırılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Erdoğan,
"Günümüzde gençlerimizin dijital ortamlardan istifade ederken tehditlerden korunması fevkalade önemlidir. Siber saldırılar konusunda bilgi ve becerilerin arttırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız.
Siber saldırılara karşı koyma kapasitesinin ehemmiyeti, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a gerçekleştirilen terör eylemlerinde açıkça görüldü. Üye ülkelerimizi siber güvenlik konusunda daha fazla ortak projeler geliştirmeye davet ediyorum
” dedi.
İsrail’le ticareti tamamen durdurduk
İsrail’le ticareti tamamen durdurduk
- Türkiye olarak soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biri olduklarını anlatan Erdoğan, Siyonist lobinin şahsını ve ülkesini hedef alan tehditlerine boyun eğmediklerini vurguladı. Erdoğan, önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduklarının altını çizerek,yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduklarına işaret etti.
Görüş ayrılıklarını bir kenara bırakın
Görüş ayrılıklarını bir kenara bırakın
İslam ülkelerine birlik çağrısı yapan Erdoğan, “
İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olması, büyük önem arz ediyor. Diğer türlü İsrail'in Gazze'de yaptığı, şimdi de Lübnan'a taşıdığı ateşin, tüm bölgemizi sarmasına engel olamayız”
diye konuştu.
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