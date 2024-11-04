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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi’ne katılacak

Lokman Özdemir
10:364/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi gündemi, sonbahar döneminde de sürüyor. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, Erdoğan’ın 4 Kasım’da gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla devam edecek.


Toplantıya İİT üyesi ülkelerden bakanlar düzeyinde heyetler katılıyor ve
"İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü"
başlığı tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan oturumda, üye ülkelerin dijital ödeme alanındaki deneyimleri paylaşılıp yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye adına “Ülke Raporu” sunumunun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılması bekleniyor.

Bişkek ziyareti


Erdoğan, 5-6 Kasım’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılacak. Türk dili konuşan ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği zirvede, ülkeler arası bağların güçlendirilmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve kalkınma projeleri gündeme gelecek.


Bu yılki zirvede
"Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik"
temaları ön planda olacak. Ayrıca Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinde, Kırgız hastaların Türkiye’de tedavi imkanları özel bir gündem maddesi olarak değerlendirilecek.

Yılmaz vekalet edecek


Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdoğan’ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri boyunca, 4-7 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Türk Devletleri Teşkilâtı
#Kırgızistan

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