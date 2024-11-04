Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a resmi bir ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi gündemi, sonbahar döneminde de sürüyor. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı, Erdoğan’ın 4 Kasım’da gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla devam edecek.
Bişkek ziyareti
Erdoğan, 5-6 Kasım’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi’ne katılacak. Türk dili konuşan ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği zirvede, ülkeler arası bağların güçlendirilmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve kalkınma projeleri gündeme gelecek.
Yılmaz vekalet edecek
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdoğan’ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri boyunca, 4-7 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.