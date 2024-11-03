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Soylu: AK Parti'nin çeyrek asırlık iktidarı Türkiye'nin geleceğine mührünü vurdu

Soylu: AK Parti'nin çeyrek asırlık iktidarı Türkiye'nin geleceğine mührünü vurdu

14:093/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, “Milletin iktidarı, güçlü Türkiye'nin şifresi ve tam bağımsız Türkiye'nin güzergahıdır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü nedeniyle X hesabından bir mesaj yayınladı. Soylu paylaşımda,
“Milletin iktidarı, güçlü Türkiye'nin şifresi ve tam bağımsız Türkiye'nin güzergahıdır. Kendinden önce atılan her hayırlı adımın devamı, kendinden önceki her şer adımın karşıtı, kendine özgün siyasetin ve milletin emanetinin sahibi 'Siyaset üzerinden hükümet etmenin ispatı, rüştüdür' Demokrat Parti 10 yıl iktidar olmuş, Türkiye'nin yörüngesini değiştirmiştir. Siyasal mirası; darbelere, müdahalelere rağmen bizatihi 50 yıl sürmüştür. Çünkü millet kendine ait olana, sahip çıkana vefalıdır”
ifadelerini kullandı.

'Birçok nesilin aydınlatıcısı olacak'

Soylu'nun paylaşımının devamı şöyle:

“AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de başlayan ve devam eden çeyrek asırlık iktidarı, Türkiye'nin geleceğine mührünü vurmuştur. Çeyrek asırlık bu iktidarın yaptıklarının ve siyasetinin mirası birçok nesilin aydınlatıcısı olacaktır. Liderler tarihe yön verirler. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin geçmişten geleceğine, herkesin üzerinden geçeceği insanlığın umudu, milletimizin izzet ve şerefini ayakta tutan bir “köprü” kurmuştur. Gelecek nesiller bizden daha güçlü, daha özgüvenli, daha huzurlu ve daha müreffeh olacaktır. Allah milletimizden yardımını, desteğini esirgemesin.”



'AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi': Gerçek amaç ne?

Son dönemde Meclis'te, kamuoyunu derinden etkileyen olaylarla ilgili araştırma önergelerinin "AK Parti-MHP oylarıyla reddedildiği" haberleri sıkça karşımıza çıkıyor. AK Parti ve MHP’nin önergeleri reddetmesi, muhalefet partileri tarafından sıklıkla “Hükümet bir şeyler saklıyor” şeklinde yorumlanıp, özellikle sosyal medyada bir algı çalışmasına dönüşüyor. Meclis'te bir olayın araştırılması, yargı süreci devam ederken Anayasa'nın 138. maddesine göre yargı bağımsızlığına zarar verebilir. Bu madde, hiçbir organın, makamın veya kişinin yargı yetkisini kullanan mahkemelere emir ve talimat veremeyeceğini açıkça belirtiyor. Örneğin, 2005 yılında Şemdinli'de bir kitapçı bombalanmış, TBMM bu konuyu araştırmak için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurmuştu. Ancak olay yargı tarafından da inceleniyordu. Her iki organın bulgularının farklı olması ve belgelerin sızdırılması kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. Meclis ve yargı arasında yaşanan çelişkiler, vatandaşlar arasında ciddi bir güvensizliğe sebebiyet verdi. Sonuç olarak, Anayasa’nın temel ilkeleri göz önüne alındığında ve tarihimizdeki örneklere bakıldığında, bu önergelerin gerçek amacının ne olduğu ve nasıl sonuçlar doğurabileceği anlaşılıyor.


#Süleyman Soylu
#AK Parti
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