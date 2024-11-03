22 yıl: Bir sorun çözme pratiği

Siyasal istikrarsızlık ve koalisyonlar, cumhurbaşkanlığı seçimleri, deyim yerindeyse milli fobimizdi. 1973 Cumhurbaşkanlığı seçimi 15. Turda tamamlanmıştı, 1980’deki ise Cumhurbaşkanlığı seçimi ise 5 ay 19 gün sürmüştü ve sonuç alınamamıştı. 367 krizi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin krize dönüştüğü son örnekti. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki krizler ise ayrı bir başlıktı ki bunun da herhalde en son örneği, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında yaşanan tartışmadır. Koalisyonlar ise ayrı istikrarsızlığımızı kat kat arttırıyordu. Geçmişte kurulmuş 19 koalisyon hükümetlerinin ömrünün kısalığı ve etkinliği bir yana, kurulma süreçleri de uzun pazarlıklara sahne oluyor, bu da ülkeye vakit kaybettiriyordu. Koalisyon ve siyasal istikrar sorunu da yukarıda anlattığımıza benzer bir takvimle aşıldı. Siyasi gücüyle, bir anlamda toplumu istikrara alıştıran AK Parti, oy potansiyeli açısından iktidar olmayla ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığı bir dönemde millet iradesine başvurdu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli’ne geçerek, koalisyon hükümetleri ve onun yanı sıra siyasi istikrarı tehdit eden pek çok unsuru, yasal düzenlemeyle devre dışı bıraktı.