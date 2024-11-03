Soyadı hakkında öncelik çocuk

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilecek olan 9'uncu Yargı Paketi'nde değişikliğe gidilecek. Aylardır tartışılan kadının bekarlık soyadını kullanma hakkı, haftaya Genel Kurul gündemine geliyor. İktidar ve muhalefet, paketin üzerinde en çok konuşulan maddesi olan kadının soyadı düzenlemesi noktasında uzlaşıya varamadı. Hükümetin bu madde üzerinde yeni bir çalışma yaptığı öğrenildi.





DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre AK Parti Grubu, pakette yer alan kadının soyadını kullanma hakkını düzenleyen maddede değişiklik önergesi verecek. Teklifin mevcut halinde, kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabileceği öngörüldü. Üzerinde çalışılan önergede ise, boşanan kadının eski eşinin soyadını hangi hallerde kullanacağı, Anayasa'da da yer alan 'çocuğun üstün yararı ilkesi' bağlamında yeniden belirlenecek. Bu ilkeye göre, çocuğu ilgilendiren kamusal ve özel faaliyetlerde esas olarak çocuğun menfaati diğer menfaatlerden üstün tutuluyor.





SON KEZ GÖRÜŞ İSTENDİ

Aile birliği bozulan çocukların anne ve babalarının ayrı soyadlarının olması durumunda karşılaşılabilecek tüm sorunların masaya yatırıldığı ifade edildi. AK Parti Meclis Grup Yönetimi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi görüşmenin yürütüldüğü bildirildi. Bakanlıklardan son kez görüş istendiği ve madde ihdasını içerecek önergenin de bu görüşler alındıktan sonra nihai şeklini alacağı vurgulandı.





ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ILKESI

Çocuğun üstün yararı ilkesi, çocuğun güvenliği kavramı ile bağlantılı. Çocuğun güvenliği, somut bir durumda, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki bakımlardan korunması ve geliştirilmesini içeriyor.



